Ihre finnischen Landsleute Him haben schon 2017 eingesehen, dass sie nicht mehr aus dem Schatten ihres Überhits „Right Here In My Arms“ treten würden.

Ebenso wenig wie Ville Valo dürfte es der Gruppe um Lauri Ylönen in diesem Leben noch glücken, „In The Shadows“ zu toppen. Aber The Rasmus sind auch nach dem unrühmlichen „Jezebel“-Abschneiden beim „Eurovision Song Contest“ 2022 gewillt, mit ihrem im September releasten Düster-Pop-Rock-„Weirdo“ die Zeit noch mal zurückzudrehen.

Supports: The Funeral Portrait und Block Of Flats. -pat