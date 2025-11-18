Vintage Jazz Orchestra

Mitreißende Swingrhythmen, energiegeladene Bläsersätze und große Tanzflächenatmosphäre.

Die von Steffen Dix gegründete Big Band des MV Etzenrot, der auch den „Waldbronner Bigband Summit“ veranstaltet, spielt in der inspirierenden Location mit Jazzsängerin Jana Schrietter als Gast. -rw