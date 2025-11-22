Adonia – „Mose“

Ein Adonia-Chor besteht aus bis zu 70 Sängern.

Wie stimmgewaltig es klingt, wenn acht Chöre mit über 350 Teens samt Band zusammen durchchoreografiert auf einer Bühne stehen, kann man bei diesem „Megakonzert“ erleben! Gespielt wird das Musical „Mose“, die biblische Geschichte des Gottberufenen, der die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten führt. -pat