Norway Today

Bühne & Klassik // Artikel vom 22.11.2025

Regisseur Fatih Göksu

Julie ist kaum erwachsen, hat aber vom Leben schon genug. Sie will sich umbringen – aber nicht allein.

Deswegen sucht sie online nach einer Begleitung. Und findet sie im 19-jährigen August, der darunter leidet, wie fake alle sind. So verabreden sich die beiden auf einer Klippe in Norwegen und lernen sich kennen. Dann weiß in Igor Bauersimas Stück plötzlich keiner mehr so richtig, wie es jetzt weitergehen soll... Ab 15 Jahren. -rw

Premiere: Sa, 22.11., 19 Uhr; Do, 27.11., 19.30 Uhr; Sa, 13.12., 19 Uhr, Staatstheater, Insel, Karlsruhe

