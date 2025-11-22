Inter-Actions – „Flashback“
Bühne & Klassik // Artikel vom 22.11.2025
„Flashback“ ist ein Tanzstück, das mitten in einen Club führt.
Mit 90s-Playlist, einem authentischen Partysetting, fünf Tänzern, DJ und MC. Auf den angesagten 90er-Jahre-Partys begegnen sich Generationen und ihre Erinnerungen. -rw
Sa, 22.11., 21 Uhr, P8, Karlsruhe
