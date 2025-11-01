Carpe f*cking Diem
Bühne & Klassik // Artikel vom 01.11.2025
„Was würdest du tun, wenn dir sieben Tage bleiben, um dein Leben auf den Kopf zu stellen?“
Diese Gretchenfrage stellt Kammertheater-Intendant William Danne in seinem Comedy-Musical Protagonistin Bea Dickenbusch. Natürlich jeden verdammten Tag nutzen, als wäre es der letzte – Träume leben, lieben, vergeben, Bucketlist abhaken! Wäre da nicht Bens charmant-freche und omnipräsente Stimme im Kopf, die zu Quatsch, Maßlosigkeit und Verrücktheiten anstiftet... -pat
Sa, 1.11.; Mi-Sa, 5.-8./12.-15./19.-22./26.-29.11., 19.30 Uhr; So, 2./9./16./23./30.11., 14.30 Uhr, Kammertheater, K1, Karlsruhe
WEITERE BÜHNE & KLASSIK-ARTIKEL
König der Löwen, Game Of Thrones, Ennio Morricone, Star Wars & Eiskönigin
Bühne & Klassik // Artikel vom 29.12.2025
Wenn Filme und Serien ikonisch werden, liegt das nicht zuletzt an der Musik.Weiterlesen … König der Löwen, Game Of Thrones, Ennio Morricone, Star Wars & Eiskönigin
Klangreise der Posaune
Bühne & Klassik // Artikel vom 27.11.2025
Die junge Posaunistin Martyna Mišeikytė (geb. 2001) aus Litauen studierte an der HfM und ist seit März 2025 als Soloposaunistin im Philharmonischen Orchester Bremerhaven engagiert.Weiterlesen … Klangreise der Posaune
Jäger des verlogenen Satzes
Bühne & Klassik // Artikel vom 22.11.2025
Morgens halb elf in Deutschland – und was haben wir heute schon alles zusammengelogen?Weiterlesen … Jäger des verlogenen Satzes
8. Komische Nacht Karlsruhe
Bühne & Klassik // Artikel vom 19.11.2025
Bei diesem „Comedy-Marathon“ bleibt das Publikum, wo es ist.Weiterlesen … 8. Komische Nacht Karlsruhe
Komische Nacht Karlsruhe & Rastatt
Bühne & Klassik // Artikel vom 19.11.2025
Bei diesem „Comedy-Marathon“ bleibt das Publikum, wo es ist.Weiterlesen … Komische Nacht Karlsruhe & Rastatt
Lukas Aue
Bühne & Klassik // Artikel vom 16.11.2025
Zirkus und Theater.Weiterlesen … Lukas Aue
„Blue Church“ feat. Thornton-Möck-Duo
Bühne & Klassik // Artikel vom 12.11.2025
Mit Lilly Thornton und Ull Möck treffen sich zwei Jazzmusiker zu Textbeiträgen zum Thema „Lebenskarussell“ von Klaus Nagorni.Weiterlesen … „Blue Church“ feat. Thornton-Möck-Duo
Wirbitzky & Zeus
Bühne & Klassik // Artikel vom 10.11.2025
„Oft kommen die nich’ mehr“ kündigen sich die beiden Radiolegenden an.Weiterlesen … Wirbitzky & Zeus
Alles Streicher oder was?
Bühne & Klassik // Artikel vom 09.11.2025
Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim präsentiert unter der Leitung von Dirigentin Holly Hyun Choe neben der süffig-sentimentalen „Serenade für Streicher“ des polnischen Spätromantikers Mieczysław Karłowicz Strawinskys „Concerto in D“ und zum Finale die berühmte „Kreutzer-Sonate“ von Beethoven, die zum Brillantesten und Virtuosesten gehört, was je für die Geige geschrieben wurde!Weiterlesen … Alles Streicher oder was?
Kommentare
Einen Kommentar schreiben