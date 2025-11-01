Trotz heftigem Beziehungsstreit leistet Patricia in der Komödienwiederaufnahme „Venedig im Schnee“ (Regie: Holger Metzner) von Gilles Dyrek einer Einladung Folge, beschließt aber, kein Wort von sich zu geben.

Weshalb die ihr unbekannte Tischrunde sie für eine Ausländerin hält. Patricia steigt mit diabolischer Freude in das Missverständnis ein, behauptet, aus einem Bürgerkriegsland geflohen zu sein, während ihr Freund Christoph vor Scham im Boden versinkt – und kann sich alsbald Mitleid und Spendengeschenken nicht erwehren… -pat