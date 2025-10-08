Die Schlümpfe – Das Musical

Bühne & Klassik // Artikel vom 08.10.2025

Die Schlümpfe – Das Musical

Vader Abraham hat ausgeschlumpft!

Die 1958 vom belgischen Zeichner Peyo geschaffenen koboldartigen fröhlichen blauen Schtroumpfs – hierzulande auch durch die Schleich-Hartgummi- und „Kinder Überraschungs“-Figuren sowie die zwischen 1981 und ’89 produzierte US-Zeichentrick-TV-Serie populär geworden – erobern die Musicalbühne!

Inszeniert als spannendes Abenteuer, in dem Zauberer Gargamel den Schlumpfhausen-Bewohnern Papa Schlumpf, Schlumpfine, Hefty, Schlaubi, Torti, Clumsy, Beauty & Co. das Leben schwer macht. Brandneue Songs und eine originelle Bühnenshow wecken generationsübergreifend Kindheitserinnerungen! -pat

Mi, 8.10., 17 Uhr, Congress Centrum Pforzheim

