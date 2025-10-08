Karlsruher Orgelwoche 2025
Bühne & Klassik // Artikel vom 08.10.2025
Organist Daniel Kaiser spielt Werke von Alain, Bird, Skoczek, Fumet sowie zu Ehren seines 70. Geburtstags Stücke von Andreas Willscher (Mi, 8.10., 19.30 Uhr, Kleine Kirche, Eintritt frei).
Das durch seine spritzigen Neujahrskonzerte weithin bekannte Trio mit Eckhard Schmidt, Rudi Scheck (Trompeten, Corni da caccia) und Christian-Markus Raiser an der Orgel Werke von Bach, Telemann, Mendelssohn-Bartholdy, Dvorak und Raiser (Fr, 10.10., 19.30 Uhr, Ev. Stadtkirche). -rw
WEITERE BÜHNE & KLASSIK-ARTIKEL
8. Komische Nacht Karlsruhe
Bühne & Klassik // Artikel vom 19.11.2025
Bei diesem „Comedy-Marathon“ bleibt das Publikum, wo es ist.Weiterlesen … 8. Komische Nacht Karlsruhe
Raphaela Gromes
Bühne & Klassik // Artikel vom 30.10.2025
„Wenn Sie in Ihrem Bekanntenkreis nach Komponistinnen klassischer Musik fragen, werden Sie feststellen, dass die meisten bei diesem Thema schnell ins Stocken geraten“.Weiterlesen … Raphaela Gromes
1. Sonderkonzert: Staatskapelle @ Ev. Stadtkirche
Bühne & Klassik // Artikel vom 26.10.2025
„Nun werde ich eine sinfonie concertante machen“, schrieb der 22-jährige Mozart im Frühjahr 1778 aus Paris an seinen Vater, inspiriert von einigen ebenfalls dort weilenden Bläsern der Mannheimer Hofkapelle.Weiterlesen … 1. Sonderkonzert: Staatskapelle @ Ev. Stadtkirche
Marco Herrmann’s Comedy Cocktail
Bühne & Klassik // Artikel vom 24.10.2025
Marco Herrmann schüttelt wieder seinen beliebten „Comedy Cocktail“ aus dem Ärmel!Weiterlesen … Marco Herrmann’s Comedy Cocktail
39. Weingartner Musiktage junger Künstler
Bühne & Klassik // Artikel vom 10.10.2025
Das 39. Festival für erstklassige und außergewöhnliche Künstlertalente vor der malerischen Kulisse der Ortschaft am Fuße des Kraichgauer Hügellandes beginnt mit der Tobias Becker Big Band (Fr, 10.10., 19 Uhr, Gewächshaus Stärk).
Die Schlümpfe – Das Musical
Bühne & Klassik // Artikel vom 08.10.2025
Vader Abraham hat ausgeschlumpft!Weiterlesen … Die Schlümpfe – Das Musical
Karlsruher Orgelwoche 2025
Bühne & Klassik // Artikel vom 08.10.2025
Organist Daniel Kaiser spielt Werke von Alain, Bird, Skoczek, Fumet sowie zu Ehren seines 70. Geburtstags Stücke von Andreas Willscher (Mi, 8.10., 19.30 Uhr, Kleine Kirche, Eintritt frei).Weiterlesen … Karlsruher Orgelwoche 2025
Internationale Ensemble Akademie
Bühne & Klassik // Artikel vom 07.10.2025
Vom 4. bis 7.10. findet in der HfM die zweite, jetzt „Internationale Ensemble Akademie“ für zukünftige professionelle Chor- und Ensemblesänger statt.Weiterlesen … Internationale Ensemble Akademie
Vivaldi auf dem Dancefloor
Bühne & Klassik // Artikel vom 05.10.2025
In „Le quattro stagioni“ benutzte Vivaldi Kompositionstechniken, die der Minimal Music des 20. Jh. ähneln.Weiterlesen … Vivaldi auf dem Dancefloor
Kommentare
Einen Kommentar schreiben