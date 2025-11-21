Dunia Dance Theatre – „Reflections On Monsters“

Bühne & Klassik // Artikel vom 21.11.2025

Dunia Dance Theatre – „Reflections On Monsters“ (Foto: Antoine Panie)

Das Dunia Dance Theatre, 2001 von Choreograf Harold George aus Sierra Leone gegründet, ist eine in Brüssel ansässige afrozeitgenössische Tanzkompanie mit starker emotionaler choreografischer Sprache.

Im Stück „Reflections“ erforschen sechs Künstler „Monster“ auf einer Reise durch Unterschiede und Identität. -rw

Fr, 21.11., 20 Uhr, Tempel, Karlsruhe
tickets.inka-magazin.de

