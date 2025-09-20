Imusicapella
Bühne & Klassik // Artikel vom 20.09.2025
Ein sicherlich spannendes Gastspiel des Ensembles aus Imus (Philippinen) in der Stadtkirche!
Tristan Ignacio leitet das Crossoverprogramm von Klassik bis Musical und philippinischer Folklore. -rw
Sa, 20.9., 18 Uhr, Ev. Stadtkirche, Karlsruhe
