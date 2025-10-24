Musical Emotions

Bühne & Klassik // Artikel vom 24.10.2025

Streifzug durch die schönsten Musicallieder aus dem deutsch- und englischsprachigen Raum.

Mit den Musicalsängern Maren Beiner und Alexander Voß. -pat

Fr, 24.10., 20 Uhr, Jakobus-Theater, Karlsruhe

Anfang « Luft | 1. Sonderkonzert: Staatskapelle @ Ev. Stadtkirche » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte rechnen Sie 9 plus 7.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE BÜHNE & KLASSIK-ARTIKEL

Jacqueline Feldmann

8. Komische Nacht Karlsruhe

Bühne & Klassik // Artikel vom 19.11.2025

Bei diesem „Comedy-Marathon“ bleibt das Publikum, wo es ist.

Weiterlesen …
Jannik Freestyle

Jannik Freestyle

Bühne & Klassik // Artikel vom 09.11.2025

Rainbow Flick, ein Doppelter Around The World oder die Zidane-Rolle – wenn Fußballfreestyler Jannik Singpiel losdribbelt, um einen seiner fast 300 Tricks zu vollführen, staunen nicht nur Thomas Müller und Toni Kroos!

Weiterlesen …
Ceren Oran & Moving Borders – „Schön anders“

Tanz Karlsruhe 2025

Bühne & Klassik // Artikel vom 05.11.2025

Ein tänzerisch ungemein facettenreiches Programm mit großen und kleinen internationalen Tanzkompanien und der regionalen Südwestszene präsentiert das Festival „Tanz Karlsruhe“ 2025.

Weiterlesen …
Anna-Marie Maas (Foto: Arno Kohlem)

1. Sonderkonzert: Staatskapelle @ Ev. Stadtkirche

Bühne & Klassik // Artikel vom 26.10.2025

„Nun werde ich eine sinfonie concertante machen“, schrieb der 22-jährige Mozart im Frühjahr 1778 aus Paris an seinen Vater, inspiriert von einigen ebenfalls dort weilenden Bläsern der Mannheimer Hofkapelle.

Weiterlesen …

Musical Emotions

Bühne & Klassik // Artikel vom 24.10.2025

Streifzug durch die schönsten Musicallieder aus dem deutsch- und englischsprachigen Raum.

Weiterlesen …
Werbung

Luft

Bühne & Klassik // Artikel vom 24.10.2025

Ohne Luft gäbe es auch keine Musik.

Weiterlesen …
Werbung
Sven Bensmann (Foto: Marvin Ruppert)

Marco Herrmann’s Comedy Cocktail

Bühne & Klassik // Artikel vom 24.10.2025

Marco Herrmann schüttelt wieder seinen beliebten „Comedy Cocktail“ aus dem Ärmel!

Weiterlesen …

Carpe f*cking Diem

Bühne & Klassik // Artikel vom 24.10.2025

In seinem neuen Comedy-Musical stellt Kammertheater-Intendant William Danne die Gretchenfrage.

Weiterlesen …
Werbung
Judith Fliedl (Foto: Maria Frodl)

„Zeitgenuss“ 2025 – „Bring Your Own Reality“

Bühne & Klassik // Artikel vom 22.10.2025

Die junge Pianistin und Kuratorin Marlene Heiß hat das Festival bei ihrer ersten Künstlerischen Leitung 2025 vom Kopf auf die Beine gestellt.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über BÜHNE & KLASSIK

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper