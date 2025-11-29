Turmberg City Stompers

Popkultur // Artikel vom 29.11.2025

Turmberg City Stompers (Foto: Samuel Degen)

Die Durlacher „Rentnerband“ hat nach längerer Ruhephase dieses Jahr schon etliche Auftritte u.a. beim „Altstadtfest“ oder dem „Kultursommer“ absolviert.

Inzwischen hat sich Besetzung der Turmberg-City-Stompers geändert: Zu den Ur-Durlachern Wolfgang „Wewe“ Weber (Klarinette), Hans Küchel (Schlagzeug), Hermann Meisel (Tenorsaxofon), Gerhard „Gaul“ Stolz (Bass) und Axel Hauck (Posaune) sind die aus Nöttingen bzw. Pforzheim stammenden Uwe Daiminger (Trompete) sowie Rainer Daub (Banjo) als Gastspieler eingestiegen.

Zu ihrem nächsten Auftritt kehren die TCS wieder mal zurück an jene Stätte, wo sie im August 1976 gegründet wurden: In der Durlacher Traube das Publikum darf sich auf ursprünglichen Jazz, Dixie, Swing und Blues mit weltbekannten Hits wie „Bourbon Street“, „All Of Me“ oder „On The Sunny Side Of The Street“ freuen. -pat

Sa, 29.11., 19.30 Uhr, Traube, Karlsruhe-Durlach, Eintritt frei

