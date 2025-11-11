#nmfka

Stadtleben // Artikel vom 11.11.2025

Hinterm Hashtag „Netzstrategen machen Feierabend Karlsruhe“ steigt bei den „Digitalen Strategieberatern“ vom Alten Schlachthof seit zwölf Jahren ein regelmäßiges After-Work-Event unterm augenzwinkernden Motto „Hakuna Patata“.

Die Vorträge titeln diesmal „Recht auf Reparatur: Technik erhalten statt ersetzen“, „Monster Monitoring: Frühwarnsystem für deine digitale Performance“ und „Von Prompts zur Orchestrierung: Wie wir KI in Teams wirklich nutzbar machen“. -pat

Di, 11.11., 18.30-22 Uhr, Netzstrategen, Karlsruhe, Eintritt frei

