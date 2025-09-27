CCFA: Tag der Offenen Tür

Stadtleben // Artikel vom 27.09.2025

Mit einem vielfältigen Kulturangebot samt Live-Elektro, Workshops, Mediathek sowie einer Partie Pétanque mitten in Karlsruhe vor den CCFA-Toren (Karlstr. 52-54).

Ab 15 Uhr Programm für junges Publikum, ab 19 Uhr Elektrokonzert mit Clément Visage (Straßburg). -rw

Sa, 27.9., 15 Uhr, CCFA, Karlsruhe, Eintritt frei

Anfang « 33. Kunsthandwerkermarkt auf dem Stephanplatz

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte rechnen Sie 8 plus 3.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE STADTLEBEN-ARTIKEL

CCFA: Tag der Offenen Tür

Stadtleben // Artikel vom 27.09.2025

Mit einem vielfältigen Kulturangebot samt Live-Elektro, Workshops, Mediathek sowie einer Partie Pétanque mitten in Karlsruhe vor den CCFA-Toren (Karlstr. 52-54).

Weiterlesen …
Werbung
Kunsthandwerkermarkt auf dem Stephanplatz (Foto: Carl Forger)

33. Kunsthandwerkermarkt auf dem Stephanplatz

Stadtleben // Artikel vom 27.09.2025

Wer auf der Suche nach dem gewissen Etwas oder einem außergewöhnlichen Geschenk ist, lässt sich diesen Markt nicht entgehen, wenn über 120 Aussteller ihre ausschließlich handgefertigten Arbeiten präsentieren und verkaufen.

Weiterlesen …

Pizzaparty 2025

Stadtleben // Artikel vom 26.09.2025

Der Kronenplatz wird wieder zur Open-Air-Pizzeria!

Weiterlesen …
Werbung
Nufam

Nufam 2025

Stadtleben // Artikel vom 25.09.2025

In den vergangenen 15 Jahren hat sich die „Nufam“ zum wichtigen Treffpunkt der Nutzfahrzeugbranche entwickelt.

Weiterlesen …
Ettlinger Kinderfest

11. Ettlinger Kinderfest

Stadtleben // Artikel vom 21.09.2025

Mit tatkräftiger Unterstützung zahlreicher Ettlinger Vereine und Organisationen verwandelt das Kultur- und Sportamt zum elften Mal den Horbach- in einen Erlebnispark für Groß und Klein.

Weiterlesen …
Karlsruher Kneipenchor (Foto: Uwe Riehm)

Westwind 2025

Stadtleben // Artikel vom 20.09.2025

Erstmals weht der „Westwind“ bereits am Samstag über den Gutenbergplatz!

Weiterlesen …

Park(ing) Day 2025

Stadtleben // Artikel vom 20.09.2025

Der international begangene „Park(ing) Day“ hat sich als wichtiger Aktionstag im Rahmen der „Europäischen Mobilitätswoche“ etabliert.

Weiterlesen …
Werbung
Kulturschuppen Sulzfeld (Abb.: Visualisierung, 2023)

Neueröffnung: Kulturschuppen Sulzfeld

Stadtleben // Artikel vom 11.09.2025

Die Kindergartenumnutzung der Galerieräume im Bürgerhaus haben den umtriebigen Kulturkreis Sulzfeld 2023 gezwungen, seine über 30-jährige Ausstellungstätigkeit einzustellen – doch die Plakataktion „Kunst sucht Raum“ war überraschend schnell erfolgreich!

Weiterlesen …

Bereit für den Herbst: Diese drei Ausflugsziele bei Karlsruhe sollte man kennen

Stadtleben // Artikel vom 08.09.2025

Der Sommer verabschiedet sich langsam und der Herbst zieht mit seinem goldenen Licht, frischer Luft und einem atemberaubenden Farbenspiel in der Natur ein.

Weiterlesen …
Werbung

» weitere interessante Artikel über STADTLEBEN

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper