Crowdfunding: Eine Skatehalle für Karlsruhe
Stadtleben // Artikel vom 01.12.2025
14 Jahre hat der Verein Rollbrett im Karlsruher Stadtteil Mühlburg eine Skatehalle in Eigenregie betrieben; vielen Nichtskatern auch bestens bekannt durch die Clublocation Rock & Rollbar.
Coronabedingt musste die Halle aufgegeben werden. Nun soll bis Mitte 2026 eine moderne wetterunabhängige Skatehalle mit rund 900 Quadratmetern Nutzfläche für alle Rollsportdisziplinen und Altersklassen in einem von der Stadt sanierten Oststadt-Hallenkomplex entstehen. Eingebunden in eine Koop mit dem Stadtjugendausschuss, ist die Skatehalle Bestandteil eines Gesamtprojekts für urbane Sportarten inkl. Parkour, Artistik und Sozialräumen.
Die erste Ausbauphase läuft bereits; für die weiteren mit einem Investitionsvolumen von ca. 250.000 Euro setzen die Macher auf vielfältige Finanzierungsquellen – darunter auch die Crowdfundingkampagne „Eine Skatehalle für Karlsruhe“. Dafür müssen bis Mo, 1.12., 20 Uhr, mind. 50.000 Euro zusammenkommen (Stand 20.11. sind schon etwas mehr als 42.000 Euro beisammen), ansonsten erhalten alle Unterstützer ihr Geld zurück. -pat
WEITERE STADTLEBEN-ARTIKEL
16. Karlsruher Weihnachtscircus
Stadtleben // Artikel vom 19.12.2025
„Manege frei für „Badens beliebteste Weihnachtsshow!“Weiterlesen … 16. Karlsruher Weihnachtscircus
Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst & Kunsthandwerk 2025
Stadtleben // Artikel vom 11.12.2025
Die Mischung macht’s!Weiterlesen … Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst & Kunsthandwerk 2025
Malibelle @ Staudt
Stadtleben // Artikel vom 05.12.2025
Der Herbst ist angekommen in Claudia Staudts Waldstraßen-Boutique.Weiterlesen … Malibelle @ Staudt
Crowdfunding: Eine Skatehalle für Karlsruhe
Stadtleben // Artikel vom 01.12.2025
14 Jahre hat der Verein Rollbrett im Karlsruher Stadtteil Mühlburg eine Skatehalle in Eigenregie betrieben; vielen Nichtskatern auch bestens bekannt durch die Clublocation Rock & Rollbar.Weiterlesen … Crowdfunding: Eine Skatehalle für Karlsruhe
Tierisch gut 2025
Stadtleben // Artikel vom 29.11.2025
Die „Messe für Hund und Katze“ rückt wieder vor in den November und erwartet Zwei- und ihre Vierbeiner am ersten Adventswochenende.Weiterlesen … Tierisch gut 2025
Fächer Palast 2025
Stadtleben // Artikel vom 27.11.2025
Nach der erfolgreichen Premierensaison mit über 6.000 Gästen tischt der „Fächer-Palast“ seine neue Dinnershow „Rubin – El fuego“ auf.Weiterlesen … Fächer Palast 2025
INKA-Ticketshop: Black Week 2025
Stadtleben // Artikel vom 24.11.2025
Vom 24.11. bis 1.12. bieten viele Veranstalter wieder satte „Black Week“-Rabatte auf ihre Tickets für Events in Karlsruhe und Region.Weiterlesen … INKA-Ticketshop: Black Week 2025
Frauen-Kleidertausch
Stadtleben // Artikel vom 23.11.2025
Gut erhaltene Kleidungsstücke, Schuhe, Gürtel, Handtaschen und andere Accessoires, die zu schade zum Wegwerfen sind, können hier ohne Gegenleistung mitgenommen werden.Weiterlesen … Frauen-Kleidertausch
Fünf-Menüreihe „Begegnungen“
Stadtleben // Artikel vom 23.11.2025
Um „Begegnungen“ von Gegensätzlichem geht es in der diesjährigen Sonntagsmenüreihe des Nordstadt-Restaurants mit Kneipencharakter.Weiterlesen … Fünf-Menüreihe „Begegnungen“
Kommentare
Einen Kommentar schreiben