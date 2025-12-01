Crowdfunding: Eine Skatehalle für Karlsruhe

Stadtleben // Artikel vom 01.12.2025

14 Jahre hat der Verein Rollbrett im Karlsruher Stadtteil Mühlburg eine Skatehalle in Eigenregie betrieben; vielen Nichtskatern auch bestens bekannt durch die Clublocation Rock & Rollbar.

Coronabedingt musste die Halle aufgegeben werden. Nun soll bis Mitte 2026 eine moderne wetterunabhängige Skatehalle mit rund 900 Quadratmetern Nutzfläche für alle Rollsportdisziplinen und Altersklassen in einem von der Stadt sanierten Oststadt-Hallenkomplex entstehen. Eingebunden in eine Koop mit dem Stadtjugendausschuss, ist die Skatehalle Bestandteil eines Gesamtprojekts für urbane Sportarten inkl. Parkour, Artistik und Sozialräumen.

Die erste Ausbauphase läuft bereits; für die weiteren mit einem Investitionsvolumen von ca. 250.000 Euro setzen die Macher auf vielfältige Finanzierungsquellen – darunter auch die Crowdfundingkampagne „Eine Skatehalle für Karlsruhe“. Dafür müssen bis Mo, 1.12., 20 Uhr, mind. 50.000 Euro zusammenkommen (Stand 20.11. sind schon etwas mehr als 42.000 Euro beisammen), ansonsten erhalten alle Unterstützer ihr Geld zurück. -pat

www.toyota-crowd.de/neue-skatehalle-karlsruhe

