Tierisch gut 2025

Stadtleben // Artikel vom 29.11.2025

Tierisch gut (Foto: Jürgen Rösner)

Die „Messe für Hund und Katze“ rückt wieder vor in den November und erwartet Zwei- und ihre Vierbeiner am ersten Adventswochenende.

Neben rund 200 Anbietern von Produkten (Spielzeug, Accessoires, Futter, Pflege- und Heilmittel) und Dienstleistungen rund um des Menschen beste Freunde zählen die 84. und 85. „Internationale (IRAS) Rassehunde-Ausstellung“ sowie die „Edelkatzenausstellung“.

Neu: ein hundefreundlicher Weihnachtsmarkt im Atrium. -pat

Sa+So, 29.+30.11., 9-18 Uhr, Messe Karlsruhe, Rheinstetten
www.tierischgut-karlsruhe.de

Tierisch gut (Foto: Jürgen Rösner)

Tierisch gut 2025

Stadtleben // Artikel vom 29.11.2025

Die „Messe für Hund und Katze" rückt wieder vor in den November und erwartet Zwei- und ihre Vierbeiner am ersten Adventswochenende.

Weiterlesen …
