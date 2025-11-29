Tierisch gut 2025

Die „Messe für Hund und Katze“ rückt wieder vor in den November und erwartet Zwei- und ihre Vierbeiner am ersten Adventswochenende.

Neben rund 200 Anbietern von Produkten (Spielzeug, Accessoires, Futter, Pflege- und Heilmittel) und Dienstleistungen rund um des Menschen beste Freunde zählen die 84. und 85. „Internationale (IRAS) Rassehunde-Ausstellung“ sowie die „Edelkatzenausstellung“.

Neu: ein hundefreundlicher Weihnachtsmarkt im Atrium. -pat