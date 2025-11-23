Frauen-Kleidertausch

Stadtleben // Artikel vom 23.11.2025

Frauen-Kleidertausch

Gut erhaltene Kleidungsstücke, Schuhe, Gürtel, Handtaschen und andere Accessoires, die zu schade zum Wegwerfen sind, können hier ohne Gegenleistung mitgenommen werden.

Women only! -pat

So, 23.11., 16-18 Uhr, Mikado, Karlsruhe, Eintritt frei

