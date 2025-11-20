„Linke Late Night“ mit Ines Schwerdtner

Der Karlsruher Kreisverband von Die Linke begrüßt seine Bundesparteivorsitzende zum „Couchgespräch“.

Gemeinsam mit den Landtagskandidaten Louise Fessmann (Karlsruhe-West), Rocco Jörger (Karlsruhe-Ost), Lars Rinn (Ettlingen), Saltanat Abduvaliev (Bruchsal & Listenplatz 7) und Amely Poll (Bretten & Listenplatz 21) spricht Ines Schwerdtner ab 20.30 Uhr u.a. über soziale Gerechtigkeit, Frieden, Wirtschaft, Gesundheit, ÖPNV und Feminismus.

Bei der auch via Youtube-Livestream übertragenen „Linken Late Night“ erwartet die Besucher neben Getränken und Pizza außerdem eine interaktive Quiz-Gameshow. -pat