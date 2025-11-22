Schöne Bescherung 2025

Wer in der Vorweihnachtszeit auf der Suche nach nachhaltig-handgemachten Geschenken ist, erlebt auf diesem Markt seine „Schöne Bescherung“.

Designer aus Pforzheim und der Region bieten in festlichem Ambiente Schmuck, Mode, Accessoires, Papeterie und Kulinarisches. Da die Inhaber der Labels meist selbst am Stand stehen, können die Besucher im direkten Austausch mehr über die Produkte erfahren. Dem aus den Schmuckdesignerinnen Traudel Hennig, Irene Bruckmann, Christine Risch Ferreira und Marleen Hecker bestehenden Orgateam ist ein Mix aus bekannten und neuen Ausstellern ein großes Anliegen.

Frisch dabei ist bspw. Susanne Hoffmann von Studio Suho, die in ihrem Stuttgarter Keramikatelier Becher, Schalen und Vasen fertigt, vieles davon Unikate. Bei Holzkind finden sich handgemachte Möbel und Wohnaccessoires aus dem Schwarzwald; Sarah Bantle von H51 Büro für textiles Gestalten produziert mit nachhaltigen Materialien und Reststoffen und auch Suse Seitz nutzt gerne Restgarne, die sie zu Kordeln verstrickt, um daraus in ihrer Wiernsheimer Webwerkstatt farbenfrohe Teppiche herzustellen.

Natürliche Pflegeprodukte aus Schwarzwälder Heilpflanzen gibt’s bei Cindy Fernandez von Bloomwood, handwerklich hergestellten Essig aus eigenen Trauben in Bioqualität beim Hofgut Loh aus dem Bottwartal. Für die Stärkung zwischendurch sorgen vor dem Eingang Gentlemans Blend mit Kaffeespezialitäten und der „Möhrchen liebt Kichererbse“-Foodtruck Möki mit süßen und herzhaften vegetarischen Speisen. -pat