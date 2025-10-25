Offerta 2025

Stadtleben // Artikel vom 25.10.2025

Offerta (Foto: Messe Karlsruhe/Jürgen Rösner)

Die „Einkaufs- und Erlebnismesse“ hat eine neue Signature Hall.

In der dm-arena entsteht repräsentativ für alle Themenwelten von „Freizeit, Sport & Genuss“ über „Bauen, Renovieren & Mobilität“ bis hin zu „Wohntrends, Beauty, Mode & Accessoires“ eine zum Entdecken, Testen und Kaufen animierende Erlebniswelt für große und kleine „Offerta“-Besucher – inkl. Pop-up-, Food-Truck- und Activity-Area, Go-Kart-Bahn, Hüpfburgen und Musikbühne.

Eine komplett überarbeitete Hallenaufteilung mit neuen Schwerpunkten soll für noch mehr Struktur beim Rundgang durch die vier Messehallen sorgen: In Halle 1 dreht sich weiterhin alles um Freizeit, Bewegung und Sport; hinzu kommen Region und Genuss, wenn z.B. täglich Livekochshows für kulinarische Inspiration sorgen.

Halle 2 setzt mit der umgestalteten „Blaulicht Area“ den Fokus auf Rettung, Sicherheit und Ehrenamt; zudem feiert hier die „Auto Arena“ ihr Comeback mit starken Marken, vielseitigen Fahrzeugtypen sowie Testfahrten vor Ort.

In Halle 3 wird’s wieder ideenreich: Mit der „Kreativ Karlsruhe“ (Sa+So, 25.+26.10., www.kreativ-karlsruhe.com) in Koop mit dem neuen Partner Drehpunkt aus Freiburg kommen DIY-Begeisterte am ersten „Offerta“-Wochenende voll auf ihre Kosten! Ergänzend findet sich hier u.a. auch der interaktive „Games For Families“-Bereich sowie das Entspannungscafé.

In der Aktionshalle steht die Hauptbühne mit tägl. wechselndem Showprogramm (u.a. Toni Mogens, Tanzstudio Magic Dance, Zoo und Polizei Karlsruhe). Am „Seniorentag“ (Di, 28.10.) wird zum zweiten Mal der Generation 60 plus ein Sonderthementag angeboten und am „Bewegungstag“ (Do, 30.10.) dreht es sich um Fitness, Gesundheit und sportlichen Lebensstil. Was hinderlich ist, lässt sich an der kostenlosen „Garderobe fürs Grobe“ deponieren. -pat

Mitmachen & Gewinnen: Wir verlosen 2 x 2 „Offerta“-Tickets. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Inspirieren, entdecken, testen & kaufen“ bis So, 19.10.

25.10.-2.11., 10-18 Uhr, Messe Karlsruhe, Rheinstetten
www.offerta.de

Anfang « Pop-up-Store Karlsruhe 2025 | Kreativ Karlsruhe 2025 » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte addieren Sie 8 und 7.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE STADTLEBEN-ARTIKEL

16. Karlsruher Weihnachtscircus

Stadtleben // Artikel vom 19.12.2025

„Manege frei für „Badens beliebteste Weihnachtsshow!“

Weiterlesen …
Nacht der Weine

Nacht der Weine 2025

Stadtleben // Artikel vom 08.11.2025

13 Güter aus dem Baden-Badener Rebland laden nach der Premiere 2024 bei der „Nacht der Weine“ wieder zur Verkostung ins Alte E-Werk.

Weiterlesen …
Kreativ Karlsruhe

Kreativ Karlsruhe 2025

Stadtleben // Artikel vom 25.10.2025

Als Messe-in-der-Messe steigt am ersten „Offerta“-Wochenende dieses DIY-Highlight im Rahmen der Karlsruher Verbraucherschau.

Weiterlesen …
Offerta (Foto: Messe Karlsruhe/Jürgen Rösner)

Offerta 2025

Stadtleben // Artikel vom 25.10.2025

Die „Einkaufs- und Erlebnismesse“ hat eine neue Signature Hall.

Weiterlesen …
Pop-up-Store Karlsruhe

Pop-up-Store Karlsruhe 2025

Stadtleben // Artikel vom 10.10.2025

Zum fünften Mal und wie schon in den vergangen beiden Jahren parallel zum „Stadtfest“ (Sa+So, 11.+12.10.) macht das K3 Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro der Stadt das RP-EG an drei Oktober-Tagen zum Schaufenster der Kultur- und Kreativwirtschaft, wenn Künstler und Kreativschaffende aus Karlsruhe und Region ihre Produkte und Unternehmen präsentieren.

Weiterlesen …
Bauernmarkt Karlsruhe (Foto: Jörg Schwienke/www.joerg-schwienke.de)

Bauernmarkt Karlsruhe

Stadtleben // Artikel vom 02.10.2025

Nicht nur die Oststädter freuen sich, dass sie seit September nun auch einen Markt in ihrem Quartier wissen.

Weiterlesen …
Karlsruher Erstwohnsitzkampagne (Foto: Jürgen Rösner)

Karlsruher Erstwohnsitzkampagne

Stadtleben // Artikel vom 29.09.2025

Wenn im Herbst die Hörsäle wieder voller werden und die Ausbildungsbetriebe ihre neuen Jahrgänge begrüßen, verändert sich das Bild der Stadt.

Weiterlesen …

CCFA: Tag der Offenen Tür

Stadtleben // Artikel vom 27.09.2025

Mit einem vielfältigen Kulturangebot samt Live-Elektro, Workshops, Mediathek sowie einer Partie Pétanque mitten in Karlsruhe vor den CCFA-Toren (Karlstr. 52-54).

Weiterlesen …
Werbung
Kunsthandwerkermarkt auf dem Stephanplatz (Foto: Carl Forger)

33. Kunsthandwerkermarkt auf dem Stephanplatz

Stadtleben // Artikel vom 27.09.2025

Wer auf der Suche nach dem gewissen Etwas oder einem außergewöhnlichen Geschenk ist, lässt sich diesen Markt nicht entgehen, wenn über 120 Aussteller ihre ausschließlich handgefertigten Arbeiten präsentieren und verkaufen.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über STADTLEBEN

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper