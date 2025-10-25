Offerta 2025
Stadtleben // Artikel vom 25.10.2025
Die „Einkaufs- und Erlebnismesse“ hat eine neue Signature Hall.
In der dm-arena entsteht repräsentativ für alle Themenwelten von „Freizeit, Sport & Genuss“ über „Bauen, Renovieren & Mobilität“ bis hin zu „Wohntrends, Beauty, Mode & Accessoires“ eine zum Entdecken, Testen und Kaufen animierende Erlebniswelt für große und kleine „Offerta“-Besucher – inkl. Pop-up-, Food-Truck- und Activity-Area, Go-Kart-Bahn, Hüpfburgen und Musikbühne.
Eine komplett überarbeitete Hallenaufteilung mit neuen Schwerpunkten soll für noch mehr Struktur beim Rundgang durch die vier Messehallen sorgen: In Halle 1 dreht sich weiterhin alles um Freizeit, Bewegung und Sport; hinzu kommen Region und Genuss, wenn z.B. täglich Livekochshows für kulinarische Inspiration sorgen.
Halle 2 setzt mit der umgestalteten „Blaulicht Area“ den Fokus auf Rettung, Sicherheit und Ehrenamt; zudem feiert hier die „Auto Arena“ ihr Comeback mit starken Marken, vielseitigen Fahrzeugtypen sowie Testfahrten vor Ort.
In Halle 3 wird’s wieder ideenreich: Mit der „Kreativ Karlsruhe“ (Sa+So, 25.+26.10., www.kreativ-karlsruhe.com) in Koop mit dem neuen Partner Drehpunkt aus Freiburg kommen DIY-Begeisterte am ersten „Offerta“-Wochenende voll auf ihre Kosten! Ergänzend findet sich hier u.a. auch der interaktive „Games For Families“-Bereich sowie das Entspannungscafé.
In der Aktionshalle steht die Hauptbühne mit tägl. wechselndem Showprogramm (u.a. Toni Mogens, Tanzstudio Magic Dance, Zoo und Polizei Karlsruhe). Am „Seniorentag“ (Di, 28.10.) wird zum zweiten Mal der Generation 60 plus ein Sonderthementag angeboten und am „Bewegungstag“ (Do, 30.10.) dreht es sich um Fitness, Gesundheit und sportlichen Lebensstil. Was hinderlich ist, lässt sich an der kostenlosen „Garderobe fürs Grobe“ deponieren. -pat
Mitmachen & Gewinnen: Wir verlosen 2 x 2 „Offerta“-Tickets. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Inspirieren, entdecken, testen & kaufen“ bis So, 19.10.
25.10.-2.11., 10-18 Uhr, Messe Karlsruhe, Rheinstetten
www.offerta.de
