Pop-up-Store Karlsruhe 2025
Stadtleben // Artikel vom 10.10.2025
Zum fünften Mal und wie schon in den vergangen beiden Jahren parallel zum „Stadtfest“ (Sa+So, 11.+12.10.) macht das K3 Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro der Stadt das RP-EG an drei Oktober-Tagen zum Schaufenster der Kultur- und Kreativwirtschaft, wenn Künstler und Kreativschaffende aus Karlsruhe und Region ihre Produkte und Unternehmen präsentieren.
Mit dem „Creative Länd Chällenge“-Award 2024 für ihr Bilderbuch „Wolkenknopf ausgezeichnet wurde Anna Marshall, die u.a. unterm Label „Anna Salto Art“ im Gründerzentrum Perfekt Futur als Illustratorin arbeitet – mit Fokus auf Mixed-Media-Frauenporträts, ob Persönlichkeiten aus Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft oder Heldinnen des Alltags.
Das Gretel Studio ist das kreative Zuhause von Motion-Designerin und Storytellerin Swantje Wenz, die heute statt Animationen für Film und TV (z.B. die ZDF-„Besseresser“) ihre Charaktere in Papeterieform anbietet. Und ZKM-Masterclass-Absolventin 2022/23 Marie Sophie Gerstner kreiert mit ihrer Modemarke tragbare Kunst, sticht beim Pop-up aber auch durch handgemalte Einzelstücke, Holzreliefs und multimediale Drucke hervor.
Wer alte Kleidung mitbringt, kann sie hier neu interpretieren lassen – oder an der Do-it-yourself-Station selbst Hand anlegen! Schöpferisch werden darf man außerdem bei drei weiteren DIY-Aktionen: der „Mobilen Buchbindewerkstatt“ des Kunstbus’ (Fr), „Let’s Illustrate Some Yummy Food“ mit Lea Geerken (Sa) und dem „Handlettering Schnupperkurs“ von Typo Heilig (So, je 15-18 Uhr).
Die Ausstellerbandbreite beim Pop-up-Store reicht des Weiteren von Keramikerinnen wie Jutta Becker und Punktfarbestrich über Trauerrednerin Anna Lang, Melanie Hinckels Nähpunkt, die Malerei, Zeichnung, Schmuck, Grafik und Mitnahmekunst produzierende Gruppe Sophie 136, das Schmuck aus getrockneten Blumen herstellende Blütenschätzchen, Fotografin Katja Sievers, das Family Tree Studio, Kerzen (Manalikreationen, Sinnlicht), Kaschmirmode (Uli Fabry), „Tin Spirit“-Upcycling (Tine Mettendorf), Seifenmagie-Naturseifen und Kuscheltiere (Minos Atolye) bis hin zu Fahrradkorbflechterin Clotilde Fourrière vom Atelier Pépin-Confetti aus Karlsruhes Partnerstadt Nancy und Sumaia Sediqi, Gründerin des Straßburger Schmucklabels Dor Afghanistan, die im Rahmen der Frankreich-Koop anreisen.
Verköstigt werden die Besucher wie gewohnt vom Alina Café, Herzstück der Containerlandschaft Perfekt Futur. -pat
10.-12.10., Fr 14-18 Uhr; Sa 11-18 Uhr; So, 13-18 Uhr, Regierungspräsidium am Rondellplatz, Karlsruhe, Eintritt frei
www.k3-karlsruhe.de/pop-up-store-2025
