Jaime Ocampo-Rangel – „Memory Of Colors“

„Memory Of Colors“ ist das Lebenswerk des kolumbianischen Fotografen Jaime Ocampo-Rangel und umfasst Fotografien von Menschen aus 40 bedrohten Ethnien weltweit.

Seit 25 Jahren reist der Künstler zu indigenen Völkern, ethnischen Minderheiten und bedrohten Kulturen auf dem ganzen Globus, um sie fotografisch zu dokumentieren und vor dem Vergessen zu bewahren. Viele der Porträtierten sind Nachkommen von Menschen, die in ihrem Lebensraum durch Eroberung, Kolonialisierung oder Staatsgründungen zu Fremden im eigenen Land wurden. Um eine möglichst breite Heterogenität an Gruppen zu zeigen, sind – mit Ausnahme von Nordamerika – 14 Minoritäten von allen Kontinenten der Erde vertreten.

Die beeindruckende Vielfalt kultureller und ethnischer Minderheiten reicht von den Dong, einem Bergvolk aus China, über die Karen aus Birma, die russischen Ewenen, indische Sadhus und afrikanische Tuaregs sowie Völker aus Namibia oder dem Omo-Tal bis hin zu den Embera, Guambianos, Kayapó und Secoya aus Südamerika, den Huli aus Papua-Neuguinea oder den Sorben in Europa.

Im LA8 hat mit dem Rive Gauche ein neues Restaurant eröffnet. Das junge Betreiberteam bietet französische inspirierte Brasseriegerichte zu fairen Preisen und füllt (mit Terrasse im Sommer) eine gastronomische Lücke in der Lichtenthaler Allee mit seinen drei Museen. -rw