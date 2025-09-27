Jaime Ocampo-Rangel – „Memory Of Colors“
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 27.09.2025
„Memory Of Colors“ ist das Lebenswerk des kolumbianischen Fotografen Jaime Ocampo-Rangel und umfasst Fotografien von Menschen aus 40 verschiedenen bedrohten Ethnien weltweit.
Eine Begegnung mit Vertretern der „Kogui“ in Kolumbien veranlasste den Künstler zu der Fotoserie, für die er seit 25 Jahren zu indigenen Völkern, ethnischen Minderheiten und bedrohten Kulturen auf dem ganzen Globus reiste, um sie fotografisch zu dokumentieren und vor dem Vergessen zu bewahren. Viele der Porträtierten sind Nachkommen von Menschen, die in ihrem Lebensraum durch Eroberung, Kolonialisierung oder Staatsgründungen zu Fremden im eigenen Land wurden.
Sie sind Opfer von Diskriminierung, Entrechtung, Vertreibung, Unterdrückung und sogar Ausrottung und müssen ständig um den Erhalt ihrer Lebensweise, ihres Lebensraums und ihrer Rechte kämpfen, einschließlich des Rechts auf Selbstbestimmung. Um eine möglichst breite Heterogenität an Gruppen zu zeigen, sind mit Ausnahme von Nordamerika 14 Minoritäten von allen Kontinenten der Erde vertreten.
Die beeindruckende Vielfalt kultureller und ethnischer Minderheiten reicht von den Dong, einem Bergvolk aus China, über die Karen aus Birma, die russischen Ewenen, indische Sadhus und afrikanische Tuaregs sowie Völker aus Namibia oder dem Omo-Tal bis hin zu den Embera, Guambianos, Kayapó und Secoya aus Südamerika, den Huli aus Papua-Neuguinea oder den europäischen Sorben. -rw
27.9.-8.3.26, Di-So, 11-18 Uhr, Museum LA8, Baden-Baden
WEITERE KUNST & DESIGN-ARTIKEL
Holz
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 10.10.2025
Holz ist seit jeher selbstverständlich für die Menschen.Weiterlesen … Holz
Amna Elamin. Unfamiliar Ceilings
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 10.10.2025
„Unfamiliar Ceiling“ ist Amna Elamins Erzählung einer persönlichen Reise – einer kriegsbedingten Entwurzelung.Weiterlesen … Amna Elamin. Unfamiliar Ceilings
Joachim Tatje, Norbert Damm & Kurt Boecker – „Oktoberfest“
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 09.10.2025
Drei Herren, gereift in ihrem künstlerischen Schaffen, feiern in der Art Galerie Ettlingen den Oktober.Weiterlesen … Joachim Tatje, Norbert Damm & Kurt Boecker – „Oktoberfest“
Offene Horizonte
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 01.10.2025
Die Ausstellung „Offene Horizonte“ ist als Erinnerung an das Sammlerpaar Peter Schaufler (gest. 2015) und Christiane Schaufler-Münch (gest. 2025) konzipiert.Weiterlesen … Offene Horizonte
Werkschau Elfriede Lohse-Wächtler
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 01.10.2025
Die Malerin und Zeichnerin Elfriede Lohse-Wächtler (1899-1940) zählt mit ihrer unverwechselbaren Bildsprache zu den bedeutenden Künstlerinnen des frühen 20. Jh.Weiterlesen … Werkschau Elfriede Lohse-Wächtler
Pe Wolf – Ohne Titel
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 01.10.2025
Schnitt, Verschiebung, Verdoppelung.Weiterlesen … Pe Wolf – Ohne Titel
Retrospektive Lotte Hofmann
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 29.09.2025
Die neue Ausstellung im Textilmuseum erinnert an die baden-württembergische Textilkünstlerin und Kunsthandwerkerin Lotte Hofmann (1907-’81).Weiterlesen … Retrospektive Lotte Hofmann
49. Kunstpreis der Kulturstiftung der Sparkasse
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 29.09.2025
Die Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe vergibt im März 2026 den 49. „Kunstpreis“.Weiterlesen … 49. Kunstpreis der Kulturstiftung der Sparkasse
Raumblicke
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 28.09.2025
Ab Ende September lockt die Ausstellung „Raumblicke“ der Malerinnen Marita Mattheck und Anne-Marie Sprenger in den BBK.Weiterlesen … Raumblicke
Kommentare
Einen Kommentar schreiben