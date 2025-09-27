Jaime Ocampo-Rangel – „Memory Of Colors“

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 27.09.2025

Memory Of Colors, Huli, 2000-2025

„Memory Of Colors“ ist das Lebenswerk des kolumbianischen Fotografen Jaime Ocampo-Rangel und umfasst Fotografien von Menschen aus 40 verschiedenen bedrohten Ethnien weltweit.

Eine Begegnung mit Vertretern der „Kogui“ in Kolumbien veranlasste den Künstler zu der Fotoserie, für die er seit 25 Jahren zu indigenen Völkern, ethnischen Minderheiten und bedrohten Kulturen auf dem ganzen Globus reiste, um sie fotografisch zu dokumentieren und vor dem Vergessen zu bewahren. Viele der Porträtierten sind Nachkommen von Menschen, die in ihrem Lebensraum durch Eroberung, Kolonialisierung oder Staatsgründungen zu Fremden im eigenen Land wurden.

Sie sind Opfer von Diskriminierung, Entrechtung, Vertreibung, Unterdrückung und sogar Ausrottung und müssen ständig um den Erhalt ihrer Lebensweise, ihres Lebensraums und ihrer Rechte kämpfen, einschließlich des Rechts auf Selbstbestimmung. Um eine möglichst breite Heterogenität an Gruppen zu zeigen, sind mit Ausnahme von Nordamerika 14 Minoritäten von allen Kontinenten der Erde vertreten.

Die beeindruckende Vielfalt kultureller und ethnischer Minderheiten reicht von den Dong, einem Bergvolk aus China, über die Karen aus Birma, die russischen Ewenen, indische Sadhus und afrikanische Tuaregs sowie Völker aus Namibia oder dem Omo-Tal bis hin zu den Embera, Guambianos, Kayapó und Secoya aus Südamerika, den Huli aus Papua-Neuguinea oder den europäischen Sorben. -rw

27.9.-8.3.26, Di-So, 11-18 Uhr, Museum LA8, Baden-Baden

