Joachim Tatje, Norbert Damm & Kurt Boecker – „Oktoberfest“

Drei Herren, gereift in ihrem künstlerischen Schaffen, feiern in der Art Galerie Ettlingen den Oktober.

Boeckers „Anspruch als Künstler ist vom Realismus geprägt. In der Wahl der Bildmotive kann mir alles zur Anregung werden, Landschaften und Stadtansichten, Tiere und Menschen oder Dinge des Alltags.“

Landschaftsbilder bilden einen Schwerpunkt bei Joachim Tatje, die der Künstler auch als Plädoyer für den Erhalt der Kulturlandschaft im realen Sinne verstanden wissen will. Norbert Damm gestaltet wunderbare offene Gefäße und Skulpturen, deren Farben und Glasuren durch mehrere Brände entwickelt werden. -rw