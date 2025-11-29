Jochen Kuhn – „Der Aufräumer“

Die gemalten Filme von Jochen Kuhn sind einzigartig.

Ihre malerische Kraft, die animierten Collagen, ihr humorvoller Blick, ihre Fantasie und Musikalität suchen ihresgleichen! Und alles stammt von Kuhn: Bild, Kamera, Regie, Text, Musik, die kommentierende Stimme – einfach alles.

In „Robert Langner, Biografie“ erzählte er in rund 6.000 gemalten Bildern die fiktive Geschichte eines erfolglosen Schauspielers. Vier ausgewählte Filme des 71-jährigen Künstlers aus 40 Jahren sind auf großer Leinwand zu erleben; Kuhn ist vor Ort und steht im Gespräch Rede und Antwort. In Koop mit der Kunsthalle Karlsruhe. -rw