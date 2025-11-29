Jochen Kuhn – „Der Aufräumer“
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 29.11.2025
Die gemalten Filme von Jochen Kuhn sind einzigartig.
Ihre malerische Kraft, die animierten Collagen, ihr humorvoller Blick, ihre Fantasie und Musikalität suchen ihresgleichen! Und alles stammt von Kuhn: Bild, Kamera, Regie, Text, Musik, die kommentierende Stimme – einfach alles.
In „Robert Langner, Biografie“ erzählte er in rund 6.000 gemalten Bildern die fiktive Geschichte eines erfolglosen Schauspielers. Vier ausgewählte Filme des 71-jährigen Künstlers aus 40 Jahren sind auf großer Leinwand zu erleben; Kuhn ist vor Ort und steht im Gespräch Rede und Antwort. In Koop mit der Kunsthalle Karlsruhe. -rw
Sa, 29.11., 19.30 Uhr, HfM, Karlsruhe, Eintritt frei
