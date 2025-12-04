Unter einem Himmel

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 04.12.2025

Die Ausstellung „Unter einem Himmel“ versammelt Werke ukrainischer Künstlerinnen der Gruppe Art USKA, die von einer  zerrissenen Welt erzählen.

Doch statt zu klagen, sprechen sie von Stärke, Identität, der leisen, kraftvollen Hoffnung auf Frieden. In Farben und Formen entstehen Brücken – zwischen der Ukraine und Europa, Vergangenheit und Zukunft, Herz und Verstand. Kurator: Michael M. Roth. -rw

Vernissage: Do, 4.12., 18.30 Uhr, bis 21.12., Mo-Fr 17-19.30 Uhr, Sa+So, 14-19 Uhr, Orgelfabrik, Karlsruhe

Drop Feen, 2025, Grafit & Buntstifte auf Zeichenkarton, 46 x 42 cm

Adrian Peters – „Drop Feen“ zum „Kunstrauschen“

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 06.02.2026

Der Künstler Adrian Peters entdeckt und erforscht auf seinen Wegen stets das Unergründliche und Geheimnisvolle, entdeckt Mikro- und Makrokosmen, die sich uns nicht sofort erschließen.

Weiterlesen …
Olga Blaß & Kristian Jarmuschek

art Karlsruhe: Olga Blaß & Kristian Jarmuschek im INKA-Interview

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.02.2026

Die Doppelspitze über die „art Karlsruhe“ vom 5. bis 8.2.

Weiterlesen …
Geräusche aus dem Paradies, 2023, 92 x 73 cm, Collage,  Karton, Stoff, Tusche

Franziska Degendorfer

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 14.12.2025

In einer Collagetechnik schichtet die gebürtige Ulmerin einzelne Bildelemente so über- und nebeneinander, dass dreidimensionale Reliefs entstehen.

Weiterlesen …
Badischer Kunstverein (Foto: Felix Grünschloß)

BKV-Mitgliederausstellung & -Jahresgaben 2025

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 14.12.2025

Die Mitgliederausstellung zeigt jedes Jahr die bunte Vielfalt der kunstschaffenden Mitglieder.

Weiterlesen …
Martha Kropp – „Landschaft mit Kindern“, Stadt Karlsruhe/PIA, Müller-Gmelin

Hidden Stories

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 13.12.2025

Manche Gemälde sagen mehr als ihr bloßes Motiv.

Weiterlesen …

Fruchtig! – Aus der Sammlung Rainer Wild

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 07.12.2025

Sie sind saftig, prall, knackig, süß und in den schillerndsten Farben, voller Vitamine und Sonne.

Weiterlesen …
Lucia Mattes

Vorweihnachtliche Gruppenausstellung

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 06.12.2025

Die vorweihnachtliche Gruppenausstellung in Manuel Kolips Off-Galerie in der Südstadt mit zahlreichen tollen Artists aus Karlsruhe geht im Dezember in eine zweite Runde.

Weiterlesen …
Ulrich Bernhardt (Foto: Frieder Grindler)

Ulrich Bernhardt, Pionier der Medienkunst

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.12.2025

Mit der Ausstellung „Jetzt: Es war, wird und ist“ würdigt das ZKM das Werk des in Stuttgart lebenden Künstlers Ulrich Bernhardt (geb. 1942 in Tübingen), der zu den wichtigsten Pionieren der Medienkunst in Ba-Wü zählt.

Weiterlesen …
Ulla von Brandenburg – „Model I“, 2023, Wood/Oil Paint/Metal, Foto: Lea Guintrand, VG Bild-Kunst Bonn 2025

Ulla von Brandenburg – Von Rot bis Grün, alles Gelb vergeht

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.12.2025

Ulla von Brandenburg verbindet Theater, Textil und Film zu begehbaren Installationen.

Weiterlesen …

