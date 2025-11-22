Vorweihnachtliche Gruppenausstellung mit Glühwein

Der vielseitige Künstler Manuel Kolip, von dem es auch tolle Bühnenmalerei gibt, hält seine früher in der Südlichen Waldstraße beheimatete Pop-up-Galerie weiter am Leben.

In den hellen, schlichten Räumen gibt’s nun im Advent schönerweise auch wieder eine Gruppenausstellung. „Zu sehen sind Werke in unterschiedlichsten Techniken, Malerei, Textilarbeiten, Keramik, Skulptur, Bronze – es sind viele kleine Arbeiten dabei, schließlich steht ja Weihnachten (dann) schon fast vor der Tür und Kunst schenken ist immer eine gute Idee“, schreibt er. Und hat damit natürlich voll recht.

Mit dabei sind Künstler, die teils noch an der Kunstakademie studieren oder dort kürzlich ihren Abschluss gemacht haben; wie Lucia Mattes, Hannes Mussner, Elisa Rungger und Changxiao Wang. Dazu Anette Biedinger, Elke Hennen, Renate Koch, Barbara Lenartz, Janine Seelen und Manuel Kolip selbst. Die weiteren Öffnungszeiten der Ausstellung werden auf www.galerie-oh.de veröffentlicht. -rw